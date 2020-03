Um incêndio destruiu parcialmente, no sábado, o armazém do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE) em Mariche, a leste de Caracas.

O incêndio teve lugar onde estavam guardadas as máquinas de votação usadas nas eleições venezuelanas, as atas eleitorais, malas de transporte desse equipamento, baterias de reserva, inversores e leitores de impressões digitais, segundo a imprensa local.

O incêndio no armazém acoontece num momento em que os venezuelanos se preparam para ir a eleições parlamentares, um processo em que o Governo do Presidente Nicolás Maduro e um grupo minoritário da oposição esperam que tenha lugar ainda este ano, mas que a maioria opositora, liderada pelo presidente do parlamento, Juan Guaidó, questiona e insiste que não estão dadas as condições necessárias.

Entretanto, em declarações à televisão estatal venezuelana, a presidente do CNE, Tibisay Lucena, exigiu “uma investigação profunda sobre as causas do incêndio que causou danos na infraestrutura eleitoral”, acrescentando que nos próximos dias dará mais informação sobre os danos causados no armazém.

“Quem tente sabotar o sistema eleitoral venezuelano vai embater na determinação democrática inquebrável do poder eleitoral e do povo da Venezuela (…) queremos assegurar ao país inteiro a nossa vontade de garantir os processos eleitorais constitucionalmente correspondentes e previstos para este ano”, frisou.