Um dos principais candidatos democratas à Casa Branca, Bernie Sanders, acaba de desistir da corrida às presidenciais norte-americanas, anunciou a sua campanha, nesta quarta-feira.

Bernie Sanders, 78 anos, vai explicar aos apoiantes os motivos da sua desistência numa declaração livestream, às 11:45 locais (Washington), 19:45 em Lisboa.

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS. — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

A desistência de Bernie Sanders coloca a candidatura de Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, na linha da frente democrata para as presidenciais de novembro.

O senador de Vermont anunciou a sua desistência esta manhã, numa chamada de conferência com o seu staff.

Apesar de ter iniciado em força a campanha para as primárias democratas (que elegem o candidato presidencial), o rival Joe Biden tem subido nas preferências dos apoiantes e, particularmente, do partido, deixando, nas últimas semanas, Sanders com pouca margem para uma vitória.

Bernie Sanders reuniu a maioria dos votos nas primárias do Iowa, New Hampshire e Nevada, mas a grande vitória de Joe Biden na Carolina do Sul catapultou-o para a "Super Terça-feira", onde ganhou dez de 14 estados, e viria a ganhar o apoio dos anteriores candidatos democratas.