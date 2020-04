A Covid-19 fez mais 542 vítimas mortais em Itália, anunciou a proteção civil, nesta quarta-feira.

São menos mortes em relação ao boletim da véspera, que deu conta de 604.

No total, o novo coronavírus fez já 17.669 mortos em Itália, com a região da Lombardia a ser a mais afetada, com mais de metade dos óbitos, 9.722.

Os casos positivos voltaram, no entanto, a subir, com mais 3.836 infetados nas últimas 24 horas, acima dos 3.039 no dia anterior.

O número de doentes de Covid-19 é, agora, de 139.422.