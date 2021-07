A empresa canadiana Lucara Diamonds encontrou um diamante de 1,174 quilates no Botsuana, o terceiro maior alguma vez encontrado no mundo, anunciou o governo deste país da África Austral.

A empresa canadiana mostrou oficialmente a gema ao chefe de Estado na quarta-feira num evento público, embora tivesse sido descoberta em meados do mês passado.

Segundo o governo do Botsuana, este será o terceiro maior diamante encontrado no mundo.

