O juiz federal Danilo Pereira Júnior autorizou a libertação de Lula da Silva, antigo presidente da república do Brasil, que está detido desde abril de 2018, depois de ter sido condenado no âmbito do processo Lava-Jato. A decisão tem efeito imediato e decorre do resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que não permite a permanência na prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula da Silva.

O antigo chefe de estado brasileiro está detido no prédio da Superintendência da Polícia Federal brasileira, em Curitiba. Lula da Silva está neste edifício desde 7 de abril de 2018.

O STF alterou um entendimento adotado desde 2016, anulando na quinta-feira a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, como é o caso de Lula da Silva, que poderá ser libertado com esta decisão.

Com a anulação, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, depois de esgotados todos os recursos. A única exceção será em caso de prisões preventivas decretadas.

Com esta mudança, 38 condenados no âmbito da Lava Jato, maior operação contra a corrupção no Brasil, serão beneficiados, segundo o Ministério Público Federal. Entre eles está o ex-chefe de estado brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em segunda instância no caso de um apartamento de luxo na cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo.

Após ter sido conhecida a decisão do STF, a defesa do ex-presidente brasileiro a sua imediata libertação.

Segundo a Folha de São Paulo, os advogados de Lula da Silva acabaram por se reunir com o seu cliente na manhã desta sexta-feira, prosseguindo com o pedido de libertação.

No entanto, esta situação não significa o fim do julgamento do ex-presidente brasileiro, que deve aguardar em liberdade o julgamento de alguns recursos pendentes no próprio STF e no Supremo Tribunal de Justiça.