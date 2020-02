O número de mortes por coronavírus estão a aumentar. Na Europa, há 38 casos confirmados de pessoas infetadas pelo coronavírus.

A maior parte na Alemanha, com 14, e em França, com 11. Em Espanha, subiu para dois o número de infetados. Um elemento de uma família britânica, de quatro pessoas, que está internada em Palma de Maiorca em isolamento. Os quatro britânicos apresentam sintomas de gripe, depois de terem estado em contato com um infetado, em França. Os outros três deram negativo.

Em Wuhan, epicentro da epidemia, um médico chinês foi infetado pelo coronavírus enquanto ajudava na luta contra a doença, mas acabou por ficar curado e já teve alta hospitalar. Antes de ter dado positivo, pensou que estava com uma simples constipação e diz que se salvou graças à sua força de vontade.

Neste domingo, o número de mortos pelo coronavírus - 814 até agora, dois fora da China - ultrapassou os dados de 2003 durante o surto de SARS há 17 anos, o Síndrome Respiratório Agudo matou 774 pessoa na altura e 30 países foram atingidos.

A China parece ter aprendido com os erros cometidos durante o surto de SARS.

Desde então, Pequim criou um sistema de informação para controlo e prevenção de doenças. O sistema liga hospitais e clínicas, espalhadas por todo país e relata surtos em tempo real.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Reino Unido anuncia quarto caso de infeção por coronavírus

Ao início da tarde, as autoridades de saúde do Reino Unido confirmaram o quarto caso de infeção no país, indicando que se trata de um caso de transmissão de pessoa para pessoa.

O diretor-geral da Saúde britânico, Chris Witthy, precisou que o paciente em questão esteve em contacto com outra pessoa infetada identificada no Reino Unido e que a transmissão do vírus, que foi detetado pela primeira vez na China, aconteceu em França.

Os especialistas de saúde britânicos “continuam a trabalhar afincadamente para identificar as pessoas que entraram em contacto com os pacientes dos casos identificados no Reino Unido”, prosseguiu Chris Witthy.

“Identificaram com sucesso este indivíduo e garantiram que ele está a receber o apoio adequado", acrescentou.

O paciente em questão foi transportado para o Royal Free Hospital em Londres, um centro especializado que possui “medidas robustas de controlo de infeções para impedir qualquer possível propagação do vírus", concluiu o responsável.

França informou no sábado que tinha identificado cinco cidadãos britânicos, quatro adultos e um menor, infetados com o novo coronavírus na região francesa de Alta Sabóia.

