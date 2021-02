Várias pessoas foram atingidas a tiro na sequência de um tiroteio numa clínica no estado norte-americano do Minnesota, avançou a Associated Press, esta terça-feira.

Até ao momento ainda não é conhecido o número exato de feridos, nem se há vítimas mortais.

O tiroteio ocorreu numa clínica de Buffalo, cidade com cerca de 15.000 habitantes a noroeste de Minneapolis.

As autoridades dão conta que uma pessoa foi detida, mas não adiantam se terá sido o atirador.