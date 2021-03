Lembra-se da última vez que mudou os lençóis da cama, lavou as almofadas e o edredão, partindo do princípio que já o fez, ou quando comprou o colchão? Se tem mais dúvidas que certezas, por favor, continue a ler, pode ser que encontre as respostas que precisa.

No fundo, ninguém higieniza as camas com a frequência necessária.

Só para ter uma ideia, se não mudar a roupa de cama durante um ano, ela “ficará um quilo mais pesada só devido ao peso da pele morta”, exemplificou o professor John Blakely, especialista em doenças respiratórias no hospital universitário Sir Charles Gairdner, na Austrália Ocidental, citado pelo The Guardian.

E o pior é aquilo que não se vê, ou melhor, não se consegue ver, como os ácaros, que se desenvolvem na pele morta, principalmente nas almofadas, porque adoram ambientes húmidos.

Mais de 10% do peso das almofadas sujas será de centenas de milhares de ácaros e dos seus excrementos”, indicou o especialista.

Um problema que vai além da imundície, uma vez que a alergia aos ácaros pode causar sintomas do tipo de febre dos fenos durante todo o ano, alertou.

Veja também: UM TERÇO DOS BRITÂNICOS ADMITE LAVAR OS LENÇÓIS APENAS UMA VEZ POR ANO

Mas há mais vida para além dos ácaros.

Como bactérias que podem alterar o microbioma dos pulmões e levar a infeções ou interferir com medicamentos como nebulizadores, além de esporos de fungos causadores de alergias, que podem desencadear asma. E acredita-se, segundo o especialista em doenças respiratórias, que esses esporos encontram-se sobretudo nas almofadas, onde se alimentam das fezes dos ácaros.

Pode haver, também, o problema dos percevejos, que pode ser confundido com eczema, devido à irritação que causa na pele. E, ainda, a sarna.

Quem sofre de eczema ou dermatite, por exemplo, pode ver estes problemas agravados com a falta de higiene nas camas, acrescentou o dermatologista Steven Schumack, também citado pelo The Guardian. Além de que expor a pele afetada a camas sujas pode causar reinfeções.

E os colchões?

Agora que ficou uma imagem desagradável do problema, vamos à solução.

Não há uma regra para a frequência com que se devem mudar e lavar os lençóis e as fronhas da cama, mas é consensual, ou manda o bom senso, que se deva fazê-lo uma vez por semana.

Eu ficaria um pouco preocupado se as pessoas não fizessem as camas de lavado pelo menos uma vez por semana”, observou Blakely.

E entenda-se por lavado uma lavagem na máquina não inferior a 55.ºC, porque só assim elimina ácaros e fungos, de acordo com a sociedade australiana da asma.

Arejar as camas e estender os lençóis ao sol também é recomendado, bem como engomar lençóis e fronhas, que ajudam na esterilização, sublinhou Steven Schumack.

Quanto às almofadas propriamente ditas, devem ser lavadas a cada seis meses pelo menos, de acordo com as “regras” da lida da casa, mas a sociedade australiana da asma, por exemplo, defende que esta limpeza deve ser feita todos os meses.

É recomendado também o uso de coberturas de almofada à prova de ácaros, ainda que isso não deva servir de desculpa para se desleixar na limpeza das mesmas.

Também os edredões devem ser lavados regularmente e até substituídos, com alguns fabricantes a sugerirem a sua substituição a cada cinco anos, por exemplo.

O colchão é outro problema.

Se não se lembra quando comprou o seu colchão, compre um novo”, defendeu, ainda, Blakely, que recomenda aspirar os colchões tal como se aspira a casa e optar por coberturas anti-alérgicas.