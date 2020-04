O número de mortes por Covid-19 no Reino Unido subiu para 7.978, anunciaram as autoridades de saúde britânicas, no balanço desta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas morreram mais 881 doentes e foram conhecidos mais 4.344 contágios.

Há, assim, a registar mais de 65.000 casos positivos, dos quais 16.784 estão hospitalizados.

Um dos infetados é, recorde-se, o primeiro-ministro Boris Johnson, que se encontra internado nos Cuidados Intensivos.

O número de óbitos refere-se a pacientes que morreram no hospital até às 17:00 horas de quarta-feira e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de infetados é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 9:00 horas de hoje.

As estatísticas não incluem, por isso, mortes fora do hospital, como aquelas registadas em lares de idosos.