Um vídeo de um menino afegão, de seis anos, a dançar depois de receber uma prótese para a perna amputada tornou-se viral nas redes sociais.

Ahmad Rhamn tinha oito meses quando ele e a irmã ficaram feridos durante os combates entre as forças do governo afegão e os talibãs, na aldeia onde vivem, perto da província de Logar, no Afeganistão. O menino foi baleado na perna, que teve de ser amputada.

Ao receber a nova prótese - a quarta, uma vez que precisam de ser substituídas à medida que cresce -, no dia 4 de maio, Ahmad mostrou a sua felicidade através da dança.

As imagens foram filmadas pela fisioterapeuta Mulkara Rahimi, na clínica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), em Cabul.

Esta é a quarta prótese que ele recebe e todas, até agora, tinham ficado curtas ou desconfortáveis e magoavam-no a perna. Esta ficou muito confortável e, por isso, ele dançou e ficou com este sorriso bonito", disse Rahimi à ABC News.

O vídeo foi partilhado no Twitter da oficial de relações públicas do CICV, Roya Musawi, e já conta com mais de um milhão de visualizações.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V — Roya Musawi (@roya_musawi) 6 de maio de 2019