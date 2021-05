Um total de 917 migrantes chegaram à pequena ilha de Lampedusa, no norte da Itália, em várias barcaças durante a noite e no início desta manhã.

O último a chegar foi um barco de pesca com 398 pessoas, incluindo 24 mulheres e seis crianças, que foram acompanhadas por uma lancha desde a Capitania dos Portos até ao cais de Favarolo, local onde desembarcaram cerca das 11:00 locais (menos uma hora em Lisboa).

Outra barcaça de madeira, com 325 pessoas, foi intercetada durante a noite pela Guarda Costeira italiana a oito milhas da ilha e conduzida para o porto de Lampedusa, e uma segunda foi localizada a cinco milhas da costa com 90 migrantes de várias nacionalidades, 83 homens e seis mulheres, segundo na imprensa italiana.

Nas primeiras horas da manhã, outro barco com 98 pessoas, a maior parte do Bangladesh, e um pequeno barco com 16 tunisianos também chegaram ao porto de Lampedusa, considerada a porta de entrada da Europa para os migrantes que cruzam o Mediterrâneo.

Os migrantes foram testados para o novo coronavírus e conduzidos para o centro de receção da ilha, que tem capacidade para apenas cerca de 200 pessoas.

Atualmente não há navios humanitários no Mediterrâneo Central, embora se preveja que o Alan Kurdi, da ONG alemã Sea Eye, chegue à área nas próximas horas.

Este ano mais de 11 mil migrantes chegaram a território italiano, o triplo do mesmo período do ano passado.