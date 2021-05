Seis pessoas morreram num tiroteio, este domingo, numa festa de aniversário, em Colorado Springs, no estado norte-americano do Colorado. O atirador acabou por suicidar-se.

As autoridades acreditam que o autor dos disparos era o namorado de uma das vítimas, de acordo com o New York Times. Os motivos ainda não são conhecidos

O suspeito, namorado de uma das vítimas, conduziu até à residência, entrou e começou a disparar contra as pessoas na festa antes de se suicidar", disse um comunicado divulgado pelo Departamento de Polícia de Colorado Springs.

As autoridades ainda revelaram que nenhuma das crianças presentes na festa ficaram feridas e encontram-se, neste momento, ao cuidado de familiares.