As fortes chuvas que caíram em Washington na segunda-feira deixaram grande parte da capital dos Estados Unidos inundada, provocando até o alagamento de uma zona da Casa Branca.

Desde o início da manhã, as equipas de emergência do Distrito de Columbia, onde fica a capital do país, e dos condados dos estados de Maryland e Virgínia, próximos a Washington, divulgaram alertas de inundações aos moradores. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) anunciou no Twitter que Washington poderia sofrer com uma "inundação repentina”.

Segundo a imprensa local, choveu 86,3 milímetros em média na capital em apenas duas horas.

Várias imagens difundidas nas redes sociais mostraram as inundações em importantes avenidas de Washington e várias pessoas em cima de carros para tentar escapar da água.

The white house basement is flooding..🤣 Mr trump marked save #DonaldTrump #WhiteHouse pic.twitter.com/o0gEvRUv2v — Manav Arora (@ManavAr57780831) July 8, 2019

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG — Nick Scalera (@nickscalera) July 8, 2019

A magnitude da chuva foi tanta que uma estação de metro também ficou totalmente alagada e até uma área do porão da Casa Branca, destinada aos jornalistas, acabou alagada, atrapalhando os trabalhos de alguns profissionais que estavam no local.

Segundo o jornal "The Washington Post", cerca de 8 mil pessoas ficaram sem energia por causa das chuvas. A tempestade provocou atrasos no sistema de comboios da capital, de acordo com o mesmo jornal.