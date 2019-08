Um tornado fez sete feridos e destruiu habitações na região de Pétange, Rodange e Bascharage, no Luxemburgo. Os feridos estavam nas imediações de um centro comercial. Segundo a imprensa local, pelo menos uma das vítimas está em estado grave.

Voaram carros e os telhados de várias casas ficaram totalmente destruídos.

[Intempéries] une tornade a frappé peu avant 18h les communes de Bascharage et Pétange impactant de nombreuses habitations et un supermarché. Renforts spécialisés en route. Accès difficile dû aux routes bloquées. Merci de ne pas encombrer le 112. pic.twitter.com/LBsP3VNnwm — CGDIS (@CGDISlux) 9 de agosto de 2019

Havia um aviso de que uma frente de tempestade varreria o país no final da tarde desta sexta-feira e, entre as 17:00 e as 18:00, chuvas fortes e rajadas de vento assolaram o sul e sudeste do país. As autoridades não esperavam, porém, a formação do tornado que terá afetado cerca de 100 habitações.

Até ao momento, não há informação sobre se há portugueses afetados.