Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, morreu esta quarta-feira, aos 52 anos, vítima de cancro.

O produtor musical, jornalista e radialista já tinha vencido o cancro do pâncreas, mas foi diagnosticado, há cerca de um ano, com cancro do peritoneu.

“O Hospital Israelita Albert Einstein confirma, com pesar, o falecimento do senhor Roberto Braga II (Dudu Braga), às 14h21, em decorrência de um cancro. O paciente passou por uma série de internamentos, tratamento quimioterápico e cirurgia”, afirmou o hospital, em comunicado enviado à CNN Brasil.

Dudu Braga nasceu com glaucoma e perdeu a visão aos 23 anos.

A mãe, Nice Rossi, morreu em 1990, também vítima de cancro.

O pai deixou uma mensagem no instagram: “Dudu, você para nós é inesquecível e insubstituível. Até breve”.