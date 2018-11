As autoridades na Carolina do Norte estão a responder a relatos de um possível tiroteio num liceu perto de Wilmington.

O porta-voz da polícia James Rowell informou que os relatos de um "atirador ativo" no liceu Topsail surgiram pelas 6:30 (hora local).

O campus das escolas Topsail está encerrado e foram mobilizadas equipas de emergência para o local.

O jornalista a NBC News Erik Oritz partilhou, no Twitter, imagens do aparato no local. O repórter dá conta de que há "várias pessoas" no terraço no topo do edifício.

Several people on the roof of Topsail High School in North Carolina near Wilmington after a report of an active shooter. According to @wectnews, it may be a SWAT team but there are no immediate reports of injuries. All the local schools are on lockdown. pic.twitter.com/bBrm2VWbIP

— Erik Ortiz (@erikjhortiz) November 9, 2018