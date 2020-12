A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) foi esta quarta-feira alvo de um ciberataque. A situação ocorre a poucas semanas da provável aprovação das primeiras vacinas contra a covid-19 para utilização na União Europeia, cujo regulador é precisamente a EMA.

A agência informa que o caso já está sob investigação, remetendo mais esclarecimentos mais tarde.

A EMA foi objeto de um ciberataque. A agência abriu imediatamente um inquérito completo, em estreita colaboração com a polícia”, declarou num comunicado a agência europeia, com sede em Amesterdão desde 2019, após o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) - Brexit.

A polícia dos Países Baixos também já está ao corrente da situação.

A agência não avançou pormenores sobre se o incidente afetou os testes, em curso, para dar autorização de comercialização das vacinas para o novo coronavírus desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna. Na breve nota, a EMA escusou-se a adiantar informações adicionais enquanto estiver em curso a investigação.

Não existe ainda uma data oficial para a aprovação das primeiras vacinas na União Europeia, mas vários meios de comunicação têm apontado a data de 29 de dezembro como o dia chave. A serem aprovadas nessa data, as primeiras vacinas poderão chegar aos estados-membros, incluindo Portugal, no início do próximo ano.