O banco central da Nova Zelândia disse este domingo ter sido alvo de um ataque informático num dos sistemas de dados com "informações sensíveis", disseram as autoridades.

O governador do banco central, Adrian Orr, garantiu que o ataque foi contido e o sistema desligado.

As autoridades neozelandesas vão precisar de algum tempo para determinar a que informações os autores do ataque tiveram acesso.

Estamos a trabalhar em estreita colaboração com peritos nacionais e internacionais de cibersegurança e com outras autoridades competentes no âmbito do inquérito e sobre a forma de reagir a este ataque", declarou.