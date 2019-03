Um avião da Ethiopian Airlines com destino a Nairobi caiu, este domingo, com 149 passageiros mais oito tripulantes e não há registo de sobreviventes.

O incidente aconteceu às 8:44 (horas locais), ou seja, 3:44 em Portugal.

O voo ET 302 caiu perto da cidade de Bishoftu, a 62 quilómetros a sudeste da capital Adis Abeba, informou a companhia aérea. Seis minutos após a descolagem o avião tinha desaparecido do radar.

A Ethiopian Airlines confirmou ainda que o avião era um Boeing 737-800 MAX.

Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl

O gabinete do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, já enviou condolências via Twitter às famílias das vítimas.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.