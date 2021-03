A União Europeia vai receber quatro milhões de doses adicionais da vacina da Pfizer nas próximas duas semanas, avançou esta quarta-feira a Comissão Europeia.

O anúncio foi feito por Ursula Von der Leyen que sublinha a importância de atingir a liberdade de circulação entre os 27, tal como a luta contra os surtos de covid-19.

We have reached an agreement with BioNTech-Pfizer for the supply of four million more doses of COVID-19 vaccines for EU countries in the next two weeks.



This will help tackle coronavirus hotspots and facilitate free border movement. #StrongerTogether