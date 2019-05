Alfredo Pérez Rubalcaba, considerado como uma figura central na política em Espanha, morreu aos 67 anos, em Madrid, vítima de um AVC, avança a imprensa espanhola.

De acordo com o "El País", o antigo-vice presidente do Governo e ex-secretário-geral do PSOE sofreu um AVC na quarta-feira, pelas 18 horas, e foi transportado para o hospital já em estado grave.

O dirigente já foi operado e submetido a um cateterismo cardíaco, um procedimento através do qual é inserido um pequeno tubo (cateter) através de um vaso sanguíneo até ao coração, mas acabou por falecer esta sexta-feira.

O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez já anunciou a suspensão da campanha para as europeias e está a dirigir-se à unidade hospitalar, de acordo com o La Vanguardia.

Alfredo Pérez Rubalcaba nasceu em 1951, em Solares, no Norte de Espanha. No ano passado tinha sido convidado por Pedro Sánchez para encabeçar a lista dos socialistas em Madrid para as eleições municipais que se realizaram a 26 de maio, mas o convite foi recusado pelo político.

O ex-dirigente socialista esteve também no Congresso dos Deputados, de 1993 até 2014. Destacou-se também como ministro da Educação e da Ciência durante a presidência de Felipe González e tornou ao Governo em 2006, ao lado de José Luis Rodríguez Zapatero.