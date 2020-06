França registou mais 23 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde, no balanço desta quarta-feira.

Desde o início da epidemia no país já morreram 29.319 pessoas, das quais 18.935 ocorreram em unidades hospitalares.

Não foi, contudo, avançado o número de óbitos ocorridos em lares, balanço que é feito apenas uma vez por semana e que, por isso, se vai manter nos 10.384 até à próxima terça-feira.

As autoridades de saúde olham com otimismo para os últimos números, que não mostram qualquer sinal de um "volte-face epidémico".

Cerca de um mês depois do início do desconfinamento, o conjunto de indicadores epidemiológicos, a nível nacional, estão em níveis satisfatórios no total do território continental e não mostram mais um volte-face epidémico", indicou a direção-geral da saúde de França.