Foi encontrado, esta quinta-feira, um corpo "aparentemente de um menor" na mesma zona onde estavam a ser realizadas buscas pelas duas meninas, de um e seis anos, desaparecidas em Tenerife, Espanha. A informação foi avançada pela Delegação do Governo das Ilhas Canárias.

Um cenário que pode estar relacionado com o caso de Tomás Gimeno: o homem que está a ser procurado pela Guarda Civil depois de não devolver as filhas à ex-mulher e de lhe ter enviado uma mensagem perturbadora na última vez em que se falaram.

A mãe e a restante família das pequenas Anna e Olivia já foram informadas. No entanto, "por respeito à família e ao procedimento judicial, temos de esperar que a polícia judiciária proceda à identificação do corpo", explicou a Delegação do Governo.

As buscas mantêm-se no local.

O crime de sequestro é a primeira linha de investigação, mas as autoridades não descartam outros cenários.

Foram recolhidos testemunhos de familiares e amigos próximos das vítimas, bem como realizadas buscas na casa e na quinta de Tomás Gimeno. O tribunal emitiu também o levantamento de sigilo bancário, de modo a verificar se o pai das crianças fez algum levantamento antes de desaparecer com as filhas ou se o fez depois disso.

Os investigadores conseguiram ainda detetar sangue no barco do pai, no qual foi visto pela última vez, sozinho, antes do desaparecimento. É aqui que os agentes concentraram as atenções. Os investigadores encontraram o barco à deriva e sem ninguém dentro. Para além disto, encontraram também o carro de Gimeno no porto.

O casal separou-se em dezembro e a ex-mulher de Tomás já havia admitido que o suspeito a tinha ameaçado verbalmente.

Em março, os agentes da Guarda Civil entraram em contacto com a mulher e perguntaram se as ameaças se tinham repetido. Ela disse que não. Desde então, o ex-casal não registou nenhum episódio de agressão ou violência.

No entanto, no dia em que Tomás estava obrigado a entregar as filhas depois de passar a tarde com elas, não o fez.

Na mesma noite, a mãe das crianças avançou com uma queixa, contando, ainda, às autoridades que Tomás lhe tinha ligado duas vezes, com expressões que não lhe fizeram sentido na altura. Num dos telefonemas, o suspeito disse: "Tu não vais ver as meninas de novo."