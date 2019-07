Angela Merkel voltou a tremer numa cerimónia oficial. Esta é a terceira vez que a chanceler alemã não consegue controlar os tremores em público.

Esta quarta-feira, Merkel recebia em Berlim o primeiro-ministro finlandês, Antti Rinne, quando começou a tremer, visivelmente desconfortável, chegando mesmo a morder os lábios.

#Merkel seen shaking in public for third time in a month pic.twitter.com/TvAOiAuEzd — Ruptly (@Ruptly) 10 de julho de 2019

Os tremores foram menos intensos que nas crises anteriores e passaram assim que Merkel começou a andar.

Os tremores da chanceler alemã têm despertado preocupações na Alemanha e a nível internacional, apesar de Merkel já ter vindo garantir que não há razões para alarme com a sua saúde. Nos dois primeiros episódios de tremores, a situação foi atribuída a desidratação, mas esta segunda-feira estão apenas 18º em Berlim. Os três episódios ocorreram em menos de um mês.

A primeira vez que Merkel foi vista a tremer foi a 18 de junho, durante a receção em Berlim ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As imagens de Merkel debaixo do sol, com sinais de fraqueza física e a segurar repetidamente as mãos para tentar aliviar os tremores, durante aproximadamente meio minuto e enquanto o hino alemão tocava, tornaram-se rapidamente assunto dos meios de comunicação alemães.

A segunda vez aconteceu a 27 de junho, na sede da presidência alemã, onde a chanceler estava para assistir à cerimónia de saída do cargo da ex-ministra da Justiça Katharina Barley. Nas imagens divulgadas pelas televisões alemãs, é possível ver a chanceler alemã, que cumpre 65 anos a 17 de julho próximo, a tentar conter os tremores e a rejeitar um copo de água oferecido por um assistente.

O episódio, que desta vez durou cerca de dois minutos, aconteceu num momento em que a chanceler estava ao lado do presidente federal Frank-Walter Steinmeier e mostra Angela Merkel a cruzar os braços várias vezes para tentar controlar os tremores.

Angela Merkel já tinha ficado doente em 2014, quando sofreu uma baixa de tensão durante uma entrevista que obrigou a suspender o trabalho durante alguns minutos. Na altura, o episódio também foi explicado com uma desidratação.

À frente de uma coligação frágil, Merkel, que está no poder na Alemanha desde 2005, prevê retirar-se da política no final do seu mandato, o mais tardar em 2021.