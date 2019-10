Uma explosão num depósito de lixo, em Linz, na Áustria, fez esta quinta-feira pelo menos cinco feridos. O rebentamento ocorreu junto ao aeroporto, avançam os media alemães.

De acordo com as autoridades, dos cinco feridos, dois apresentam ferimentos graves, avança a Reuters, que cita fonte da polícia da província do norte da Áustria.

As equipas de bombeiros da área foram mobilizadas para o local.

A explosão aconteceu cerca das 8:00 horas locais, menos uma em Lisboa.

Ainda não são conhecidas as causas da explosão.

As autoridades pediram à população para não saírem à rua e para manterem as janelas fechadas.

A polícia afasta, para já, a hipótese de um ataque terrorista.