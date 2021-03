A entrevista de Meghan e Harry à apresentadora da televisão Oprah Winfrey tem gerado imensa polémica um pouco por todo o mundo. Foi uma entrevista repleta de revelações: desde os pensamentos suicidas da duquesa de Sussex, à preocupação sobre quão escura poderia ser a cor da pele do filho Archie quando nascesse, ao facto de Harry não falar com o pai.

No entanto, também houve revelações positivas, como o sexo do segundo filho do casal.

Com base numa análise feita pelo jornal britânico The Guardian, heis as dez coisas que ficámos a saber sobre a vida dos duques de Sussex.

1. Crises de saúde mental

Uma das coisas que Meghan Markle admitiu na entrevista foram os episódios em que se sentiu completamente sozinha e, por isso mesmo, teve pensamentos suicidas.

Simplesmente já não queria viver mais. E esses foram pensamentos constantes muito claros, reais e assustadores.", disse.

A duquesa de Sussex admitiu que parte desses pensamentos surgiram devido à hostilidade e racismo da comunicação social britânica. Confessou ainda que sempre que pediu ajuda aos membros da instituição real, esta foi-lhe negada: "Foi-me dito que não podia, que não seria bom para a instituição".

2. Conversas de teor racista

Outra das afirmações envolta em grande polémica é o facto de ter havido conversas com o Príncipe Harry, enquanto Meghan estava grávida de Archie, sobre quão escura poderia ser a pele do menino quando este nascesse.

Eles não queriam que ele (Archie) fosse príncipe (...) o que não seguiria o protocolo. E ele não iria ter segurança. (...) E também havia preocupações e conversas sobre quão escura poderia ser a pele dele quando nascesse".

Nem Meghan, nem Harry disseram quem foi o membro da família real que expressou essas preocupações, o príncipe disse apenas que ficou "chocado".

3. Disputa entre duquesas

Durante a entrevista a Oprah, Meghan negou uma história que tinha saído na imprensa britânica, que dava conta de que teria feito Kate Middleton chorar antes do casamento.

Aconteceu o inverso", disse a duquesa de Sussex.

Meghan esclareceu que Kate é uma "ótima pessoa", mas que uns dias antes do seu casamento com Harry, a duquesa de Cambridge estava chateada com alguma coisa, teimou com os vestidos florais das meninas e isso fê-la chorar.

Ela assumiu e pediu desculpa".

4. Meghan foi silenciada

Todas as pessoas que me eram próximas receberam uma diretiva muito clara, desde que o mundo soube que eu e o Harry estávamos juntos, de não fazerem qualquer tipo de comentário".

Foi assim que Meghan Markle contou que, na altura, pensava que estava a ser protegida pela instituição real, mas que agora, com outra perspetiva, percebeu que foi silenciada.

Questionada pela Oprah se foi silenciosa ou silenciada, Meghan disse "a segunda opção".

No entanto, lembrou que existe uma diferença entre a família e quem gere a instituição real, reforçando que sempre teve o apoio da Rainha Isabel II.

5. Príncipe Carlos não atende chamadas de Harry

Durante a entrevista, Harry admitiu que se sentiu "realmente dececionado" com príncipe Carlos durante um período difícil. Desde que se afastou dos deveres reais, que o pai nunca mais lhe atendeu as chamadas.

Senti-me muito desiludido, porque ele já passou por uma situação semelhante, ele sabe qual é a dor".

6. Príncipe Harry deixou de receber apoio financeiro

No primeiro trimestre de 2020, Harry deixou de receber dinheiro do Palácio de Buckingham. O príncipe disse ainda que o facto de ter de pagar a própria segurança foi um dos motivos pelos quais o casal assinou contratos com empresas como a Netflix.

Harry disse ainda que o único dinheiro da realeza que lhe resta é o que foi deixado pela princesa Diana.

7. Casamento secreto três dias antes

Na entrevista que durou duas horas, Meghan Markle revelou mais uma informação secreta. Os duques de Sussex casaram em segredo três dias antes do casamento que o mundo viu.

Ninguém sabe, mas chamámos o arcebispo e dissemos: esta coisa, o espetáculo, é para o mundo, mas nós queremos a nossa união, entre nós".

8. Vão ser pais pela segunda vez, de uma menina

O casal revelou que estão à espera de uma menina e que não tencionam ter mais filhos: "Dois chegam".

Ter um rapaz e depois uma menina, o que é que podemos pedir mais, temos a nossa família".

9. Meghan raramente conseguia sair de casa

A duquesa de Sussex admitiu que raramente teve permissão para sair de casa, porque a instituição real estava "muito preocupada sobre como isso poderia ser visto".

Foi nessa altura que começou a sentir-se bastante sozinha.

10. Harry sentiu-se preso

Oprah questionou Harry se este se teria afastado dos deveres reais se não fosse por causa de Meghan e a resposta foi "não".

O príncipe admitiu que estava preso e não sabia: "preso dentro do sistema, como está toda a minha família".