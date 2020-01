O Presidente da Ucrânia exigiu este sábado a punição dos responsáveis pelo abate de um avião ucraniano com 176 pessoas a bordo e o pagamento de indemnizações por parte do Irão, que reconheceu ter abatido o aparelho por engano.

This morning brings the truth.

Ukraine insists on a full admission of guilt. We expect Iran to bring those responsible to justice, return the bodies, pay compensation and issue an official apology. The investigation must be full, open & continue without delays or obstacles.