O coronavírus com origem em Wuhan, China, e que já causou mais de mil mortes, tem um novo nome, anunciou, nesta terça-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS).

COVID-19 é, assim, a nova denominação do coronavírus, segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O nome nasce do acrónimo em inglês da expressão “doença por coronavírus” (corona virus disease).

O objetivo foi encontrar um nome "fácil de pronunciar" e sem referências "estigmatizantes" à sua origem.

Da reunião de hoje em Genebra, na Suíça, saiu também a notícia de que a vacina para combater o COVID-19 só vai estar pronta dentro de 18 meses, pelo que, defende a OMS, "é preciso fazer tudo o que for possível com as armas disponíveis".

Cientistas, investigadores e peritos de saúde pública estão a partir de hoje reunidos num fórum de dois dias para debater formas de controlar e lidar com o surto detetado na China.

A reunião, que junta investigadores, peritos e responsáveis de saúde, foi convocada pela OMS, pretende coordenar os esforços para encontrar respostas para a nova epidemia.

Na reunião, que decorre entre hoje e quarta-feira, os participantes vão discutir vários temas, como a identificação da fonte do vírus ou a partilha de amostras biológicas e sequências genéticas.

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus subiu para 1.016 a nível global e já causou mais de 43 mil infetados.

Na China continental foram registadas até ao momento 1.011 vítimas mortais, ou seja, sem contar com a de Hong Kong e das Filipinas.

O novo coronavírus poderá infetar pelo menos uma em cada 20 pessoas na cidade de Wuhan, na China, quando se atingir um pico nas próximas semanas, segundo a previsão de cientistas que estabeleceram modelos para a propagação do vírus.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.