Um especialista da Universidade de Hong Kong, Gabriel Leung, garante que, se o coronavírus não for contido, 60% da população mundial pode ser infetada com o novo vírus. Também o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que esta é uma ameaça muito grave para o resto do mundo.

As declarações do líder da OMS foram proferidas na abertura de uma reunião de emergência, em Genebra, depois do último balanço ter revelado que o novo vírus, oficialmente denominado de COVID-19, já matou mais de mil pessoas e infetou mais de 42 mil, um mês depois de ter feito a primeira vítima.

Além disso, um estudo chinês sugere que o período de incubação poderá ser de 24 dias.