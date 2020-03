O produtor de cinema norte-americano Harvey Weinstein foi esta quarta-feira condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de violação e agressão sexual, no julgamento que decorreu em Nova Iorque.

Harvey Weinstein, 67 anos, estava acusado de crimes ocorridos entre 2006 e 2013, e o julgamento teve início a 6 de janeiro, sendo considerado um momento histórico do movimento MeToo de denúncias de abusos sexuais, na indústria do entretenimento.

É o culminar da colossal queda de um homem que foi uma das figuras mais influentes e poderosas de Hollywood", escreveu a revista Variety.

Das cinco acusações de crimes sexuais que recaíam sobre Harvey Weinstein, o júri revelou a 24 de fevereiro que o considerava culpado de dois crimes sexuais ocorridos em 2006 e 2013 com duas mulheres: ato sexual criminoso em primeiro grau e violação em terceiro grau.

Antes da leitura da sentença, as duas mulheres, Miriam Haley e Jessica Mann, prestaram declarações em tribunal e recordaram os crimes e as sequelas psicológicas daí resultantes.

O que ele fez não só me tirou dignidade enquanto ser humano e mulher, como ainda arrasou a minha confiança", disse Miriam Haley, citada pela Variety.

A mesma publicação recorda o que Jessica Mann disse em tribunal: "Não sei como explicar os horrores de ser violada por alguém com poder. O impacto psicológico é profundo. A violação não é só aquele momento, é para sempre".

Weinstein, detido em maio de 2018, insistiu na inocência, alegando que todos os atos foram consentidos, mas hoje admitiu estar "totalmente confuso" e com um "profundo remorso". "Os homens estão confusos com tudo isto", disse.

A defesa tinha pedido uma pena mínima de cinco anos de prisão e a acusação pediu 29 anos de prisão para o produtor.

No decorrer deste processo judicial, em janeiro, as autoridades de Los Angeles (Califórnia) revelaram a existência de outras acusações de crimes sexuais, nomeadamente violação, ocorridos em fevereiro de 2013, com duas outras mulheres.

Segundo a Associated Press, não foram adiantadas quaisquer informações sobre estes casos, mas os crimes indicados implicam uma pena de prisão superior a 28 anos.