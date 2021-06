A Assembleia do estado da Califórnia, decidiu, numa sessão plenária realizada na quinta-feira, proclamar "junho como o mês de Portugal e o dia 1 de junho como o Dia dos Açores naquele Estado norte-americano", foi hoje anunciado.

A informação consta de uma nota divulgada hoje pelo Governo Regional dos Açores, em que adianta que a resolução aprovada traça "um retrato histórico da presença de açorianos no estado" onde atualmente "há cerca de 350 mil portugueses ou lusodescendentes a residir na Califórnia, sendo que aproximadamente 90% vieram diretamente dos Açores ou têm passado familiar numa das nove ilhas da região".

O estado da Califórnia e os Açores firmaram um entendimento, em 2002, que incentiva o desenvolvimento de iniciativas para o aprofundamento da amizade, da cooperação e da entreajuda entre ambos.

De acordo com a mesma nota, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, "escreveu já uma carta" ao presidente da Assembleia da Califórnia, Anthony Rendon, mostrando-se, em nome da região, “profundamente honrado” com a proclamação de 01 de junho como o Dia dos Açores no estado.

As afinidades que ligaram os californianos e os açorianos ao longo da história são hoje mais fortes, como o espírito desta resolução demonstra”, considera o presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A "celebração cultural e de formas de vida de ambos os povos” são destacados pelo chefe do executivo regional, que "deixou também palavras de incentivo à diáspora, no seguimento de várias iniciativas no mesmo sentido promovidas pelo vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, que tutela a área", lê-se na nota.