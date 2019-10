Pelo menos cinco pessoas foram esfaqueadas esta sexta-feira no centro comercial de Arndale, Manchester, em Inglaterra.

Segundo o The Guardian, a polícia confirmou que "várias pessoas" ficaram feridas nos ataques, tendo entretanto os meios de socorro confirmado que cinco pessoas foram assistidas e transportadas para o hospital.

É o departamento antiterrorismo que está a liderar a investigação ao que a polícia descreveu como "uma série" de ataques.

Pelo menos um homem foi imobilizado pelas autoridades com um uma arma taser, antes de ser detido.

All going off in #Manchester in the Arndale 😳😳😳 pic.twitter.com/3LXB9u821q

— Dave Hardy (@DaveBespoke) 11 de outubro de 2019

O centro comercial foi evacuado e foi traçado um perímetro de segurança nas imediações.