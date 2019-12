Greta Thunberg , que faz 17 anos em janeiro, tem sido o rosto mundial do combate à crise climática, através do apelo à ação imediata dos governos e instituições.

A jovem ativista sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, foi eleita a personalidade do ano para a revista TIME, anunciou a publicação nesta quarta-feira.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

VÍDEO: as maldades de Taarabt no jogo com o Zenit