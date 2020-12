Um surfista morreu, no Hawai, depois de ter sido atacado por um tubarão. A vítima de 56 anos ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem, cuja identidade é ainda desconhecida, estava a surfar quando foi surpreendido pelo animal.

As autoridades publicaram nas redes sociais várias fotografias da prancha, em que são visíveis as marcas das dentadas do tubarão.

A Liga Mundial de Surf decidiu, logo após o incidente, suspender por tempo indeterminado a competição feminina que estava a decorrer.

A WSL foi informada esta terça-feira de que a vítima de um ataque de tubarão morreu tragicamente. Os nossos pensamentos e os nossos corações estão com a sua família e amigos”, disse a organização em comunicado.

A vítima era um surfista amador que não estava a participar nas provas.