Duas explosões provocadas por correio-bomba foram registadas na Holanda, na manhã desta quarta-feira, avançou a agência Reuters.

De acordo com a polícia holandesa, as explosões não provocaram feridos.

A primeira explosão ocorreu num prédio de escritórios em Amsterdão, antes das 8:00h. Uma ambulância foi destacada para o local, em Sloterdijk, na zona oeste de Amsterdão, dez minutos depois.

A segunda explosão foi num posto de correio na cidade de Kerkrade, no sudeste dos Países Baixos. A polícia recebeu o alerta para um "objeto suspeito" às 8h33 da manhã desta quarta-feira, tendo a explosão ocorrido às 8h54 da manhã.

As autoridades estão no local para investigar o incidente. "Ainda não se sabe se há uma conexão com a explosão de um pacote de cartas esta manhã em Amsterdão", avançou a polícia holandesa, citada pelo NL Times.

As autoridades estão a investigar uma série de cartas armadilhadas desde 3 de janeiro, alegadamente enviadas pela mesma pessoa.

Os alvos anteriores incluíram um hotel, uma bomba de gasolina e uma imobiliária.