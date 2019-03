A torre de controlo do aeroporto de Jidá, na Arábia Saudita, recebeu um pedido invulgar, no último fim de semana. Um avião da companhia Saudia, com destino a Kuala Lumpur, na Malásia, quis regressar ao aeroporto depois de uma mulher recusar prosseguir viagem por se ter esquecido do filho bebé no terminal de embarque.

O vídeo que revela o diálogo entre o piloto e as autoridades do aeroporto foi divulgado e tornou-se viral nas redes sociais.

Que Deus nos ajude. Podemos voltar?", ouve-se o piloto perguntar.

Sem saber bem qual o procedimento a seguir num caso como este, um dos controladores aéreo diz para um colega: "Este voo está a pedir para regressar. Uma passageira esqueceu-se do bebé na sala de espera. Coitadinho".

O motivo deixou a equipa perplexa, o que os leva a pedir ao piloto que repita o que disse.

Já disse, uma passageira deixou o bebé no terminal e recusa continuar dentro do avião", explica.

A torre de controlo acaba por autorizar o avião a regressar ao aeroporto.

Ok, voltem para a porta", afirma o controlador aéreo, acrescentando: "Isto é totalmente novo para nós".

A história teve um final feliz, com a mãe a conseguir encontrar o filho.