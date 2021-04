Provavelmente nunca chegou ao seu carro e encontrou um crocodilo. O mesmo não pode dizer o proprietário de um carro no estado norte-americano da Florida, que, ao chegar ao seu veículo, deu de caras com um crocodilo com mais de três metros de comprimento.

As autoridades receberam uma chamada com um pedido de ajuda após um condutor ter encontrado “um pequeno crocodilo” debaixo do carro, no dia 31 de março, por volta das 08:45 da manhã.

No vídeo partilhado nas redes sociais da polícia local, é possível ver a operação de imobilização do animal bem de perto, através da ‘bodycam’ de um dos agentes.

De acordo com as autoridades, não houve feridos a registar e o crocodilo não foi maltratado no processo. As forças polícias do estado da Flórida relembram que esta é a altura do ano em que estes animais acasalam e, assim sendo, a presença destes répteis torna-se mais visível, num estado que alberga uma das maiores populações de crocodilos do mundo.