Um tiroteio numa escola segundária de Knoxville, no Tennessee, Estados Unidos, nesta segunda-feira, fez "várias vítimas", de acordo com as autoridades.

Não é conhecida ainda a gravidade dos ferimentos, mas a polícia norte-americana confirmou que entre os feridos há um agente do departamento de Knoxville.

Várias forças de segurança encontram-se no local, a escola secundária Austin-East Magnet.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx