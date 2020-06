O Governo britânico confirmou hoje oficialmente que o Reino Unido não vai pedir uma extensão do período de transição pós-Brexit, anunciou hoje o ministro do conselho de ministros, Michael Gove.

A confirmação oficial da posição que o Governo já tinha reiterado em diversas ocasiões foi dada durante uma reunião “construtiva” por videoconferência com o vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič.

I formally confirmed the UK will not extend the transition period & the moment for extension has now passed. On 1 January 2021 we will take back control and regain our political & economic independence pic.twitter.com/nZjNpez8LI

O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro, mas mantém acesso ao mercado único e outras estruturas económicas europeus durante um período de transição que dura até o final de 2020.

Uma extensão de até dois anos é possível, mas no Acordo de Saída do Reino Unido da UE está determinado que o pedido teria de ser feito até ao final de junho.

Os dois lados estão a tentar negociar um acordo de comércio para entrar em vigor em 2021, mas as negociações têm estado num impasse devido à divergência em questões como as pescas ou regras da concorrência.

Uma reunião por videoconferência entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e dirigentes europeus incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai realizar-se na segunda-feira para fazer um balanço e discutir potenciais soluções de compromisso.

Entretanto, numa declaração publicada na rede social Twitter após uma reunião do comité misto, o negociador-chefe da UE para a futura parceria comercial com o Reino Unido, Michel Barnier, indica que, “para dar todas as oportunidades às negociações”, as duas partes “concordaram em intensificar as conversações nas próximas semanas e meses”.

🇪🇺 has always been open to an extension of the transition period. At today’s Joint Committee, we took note of UK’s decision not to extend. We must now make progress on substance. To give every chance to the negotiations, we agreed to intensify talks in the next weeks and months.