Um homem abriu fogo, este sábado, numa igreja de uma pequena cidade do estado norte-americano de New Hampshire (nordeste), ferindo várias pessoas antes de ser detido pelas autoridades, indicou a polícia local.

State officials are on scene assisting local first responders in the response and investigation of a shooting in Pelham, NH. While this remains a very active scene, the State of New Hampshire will provide all necessary resources to support the community and our local partners.