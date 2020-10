Donald Trump testou negativo para a Covid-19, afirmou o médico da Casa Branca, Sean Conley, citado pela Associated Press. De acordo com o clínico, o presidente dos EUA testou negativo "em vários dias consecutivos" usando um novo teste rápido dos Laboratórios Abbott.

Conley não revelou, no entanto, quando Trump foi testado.

A revelação surge na altura em que Trump se prepara para retomar a campanha em Sanford, na Florida e depois do médico ter garantido que o presidente dos EUA "já não apresenta o índice de replicação ativa do vírus" e que a carga viral está "a diminuir".

Hospitalizado durante três dias, Donald Trump regressou no sábado à campanha eleitoral para as presidenciais de 3 de novembro, com um discurso na Casa Branca, proferido perante várias centenas de apoiantes.

"Estou bem!" afirmou Trump, no início de uma intervenção de cerca de 20 minutos.

Donald Trump, que tomou posse com 70 anos após vencer as presidenciais de novembro de 2016, confirmou ter testado positivo à covid-19 na semana passada.

A cerca de três semanas das eleições presidenciais, onde vai defrontar o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, o presidente passou três dias no hospital militar Walter Reed, e após ter tido alta tem insistido que se sente bem e pediu aos norte-americanos para “não terem medo” da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e sessenta e nove mil mortos e perto de 37 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.