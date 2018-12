As autoridades francesas corrigem balanço do ataque em Estrasburgo para dois mortos e 14 feridos, dos quais nove graves e cinco ligeiros. O balanço provisório das autoridades locais foi realizado às 09:30 (08:30 em Lisboa), subindo o número total de feridos de 13 para 14. Na mesma informação, a autarquia sobe de oito para nove o número de feridos graves.

Attaque à #Strasbourg Point de situation n°6 du 12 décembre à 09h30 pic.twitter.com/rzJ5HePjFT — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) 12 de dezembro de 2018

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para “emergência por atentado”, com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.