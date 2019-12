As primeiras projeções das eleições no Reino Unido desta quinta-feira apontam para uma vitória por maioria absoluta do Partido Conservador, do atual primeiro-ministro Boris Johnson. A confirmar-se, esta vitória será o primeiro passe para a um Brexit definitivo. Os números são relativos a uma sondagem comum divulgada pelas três estações televisivas britânicas BBC, ITV e Sky.

Boris Johnson reagiu através do Twitter, onde publicou uma fotografia com operários, aproveitando para agradecer a todos os votantes.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq

Os resultados preliminares apontam para 368 mandatos conquistados pelos tories, mais 51 que nas eleições de há dois anos. Para atingir a maioria absoluta, um partido só precisa de atingir 326 lugares. Os conservadores deram conta das primeiras sondagens através do Twitter.

Em segundo lugar, e com uma queda estrondosa, o Partido Trabalhista perde 71 mandatos, passando a ter 191 parlamentares. Jeremy Corbyn já publicou um tweet, onde agradeceu a todos os eleitores.

I promised @UKLabour would run the biggest people powered campaign our country has ever seen.



And you, our members and supporters, have done just that.

You're the heart of our party, and you have campaigned tirelessly to win so we can a build a fairer country.

I thank you all. pic.twitter.com/Pic0pw9FCU