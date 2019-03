O presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou esta quarta-feira a suspensão, com "efeito imediato" de todos os voos com aviões Boeing 737 Max 8 e Max 9. A medida de segurança surge depois de, no espaço de seis meses, terem sido registados dois acidentes fatais com aeronaves daquele modelo. O último aconteceu no último domingo, na Etiópia, fazendo 157 mortos.

A União Europeia, a China, o Canadá e vários outros países já tinham proibido a circulação do Boeing 737 Max nos seus espaços aéreos, mas, até agora, a Administração Federal de Aviação norte-americana tinha dito que não havia dados suficientes que provassem que estes aviões não são seguros.