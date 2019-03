Uma escola primária em Lagos, na Nigéria, colapsou cerca das 10:00 (hora local, 11:00 em Lisboa), numa altura onde estariam cerca de 100 alunos, avança a Reuters. Até ao momento, pelo menos sete crianças foram resgatadas, mas ainda não há informação sobre o estado das vítimas.

No local estão várias equipas de busca e salvamento para tentar resgatar as crianças.

"Acreditamos que muitas pessoas, incluindo crianças, estão presas no edifício. O terceiro andar do edifício é uma escola privada", afirmou Ibrahim Farinloye, porta-voz da Agência de Emergência Nacional, acrescentando que não tem informações sobre vítimas mortais até ao momento.



O prédio, com três andares, ficou reduzido a escombros e centenas de pessoas tentam ajudar as equipas de emergência para chegar às vítimas mais depressa.