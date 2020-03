A Organização Mundial de Saúde afirmou esta sexta-feira que o número de mortos devido à pandemia de Covid-19 ultrapassou a barreira dos 5 mil e que a Europa é a partir de agora o epicentro da pandemia.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou os governos mundiais de que é necessário aumentar as medidas de compate à propagação do vírus. Sublinhou ainda que qualquer pais que ache que não será atingido pelo novo coronavírus está a cometer um "erro mortal".

