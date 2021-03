Um avião ao que tudo indica militar despenhou-se durante a aterragem no Aeroporto Internacional de Almaty, no Cazaquistão, neste sábado, noticiam as agências de notícias internacionais.

Há quatro mortos confirmados e dois sobreviventes, segundo o governo.

A informação foi avançada na página de Facebook do aeroporto.

СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ Сегодня около 17.20 при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном АН-26,... Publicado por Международный аэропорт Алматы/Almaty international airport em Sábado, 13 de março de 2021

O Antonov An-26 tinha partido da capital Nur-Sultan, anteriormente conhecida por Astana.

O alerta foi recebido às 17:20 locais, mais seis horas que em Portugal continental.

Segundo informação do aeroporto, o An-26, que fazia a ligação Nur-Sultan-Almaty, despenhou-se no final da pista.