Portugal é agora o segundo país da Europa com menos casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, atrás apenas da Islândia.

Segundo os dados revelados esta quinta-feira pelo Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), Portugal regista assim uma taxa de infeções por 100 mil habitantes de 49.65, uma descida desde a última avaliação.

Islândia regista 24.62 no mesmo indicador. Já Malta, ultrapassada por Portugal nesta última semana, está no terceiro lugar com uma taxa de 52.28. Finlândia regista 53.01 casos por cada 100 mil habitantes.

Inversamente, o Chipre mantém-se como o caso mais preocupante na Europa, com uma incidência de 797.63.

#JustPublished

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil

recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.



4th colour added on EU Council's request.

Find more here: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/il0Ks5oGrl