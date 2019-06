Dois petroleiros terão sido atacados no golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz, segundo a Marinha dos Estados Unidos da América (EUA), estando pelo menos um deles em chamas.

De acordo com as agências internacionais de notícias, a Marinha dos Estados Unidos afirma que está a prestar assistência a petroleiros que terão sido “atacados”.

“Fomos informados de um ataque contra petroleiros no golfo de Omã. As forças navais norte-americanas na região receberam duas chamas de socorro distintas”, afirmou em comunicado o comandante Josh Frei, porta-voz da 5.ª Frota da Marinha, responsável por zelar pelos interesses dos Estados Unidos nas águas da região.

Uma empresa de inteligência marítima identificou, de modo preliminar, uma das embarcações como sendo o “MT Front Altair”, um petroleiro com bandeira das Ilhas Marshall.

O navio está “em chamas e à deriva”, acrescentou a empresa Dyrad Global, citada pela Associated Press, mas sem indicar a causa do incidente ou mencionar um segundo petroleiro.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.



Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.



Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b