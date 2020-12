A chanceler alemã, Angela Merkel, acaba de anunciar que os governos regionais da Alemanha chegaram a acordo para endurecer as medidas restritivas de combate à covid-19.

Escolas e lojas não essenciais vão fechar a partir de quarta-feira e até 10 de janeiro. Ou seja, em termos de comércio, apenas supermercados, farmácias e bancos vão manter as portas abertas nas próximas semanas.

Às empresas é pedido que optem pelo teletrabalho. Os bares e restaurantes encontravam-se já encerrados.

Há uma necessidade urgente de agir", defendeu Angela Mekel.



Tendo em conta os números da covid-19, a chanceler alemã e os chefes dos 16 executivos regionais do país, reuniram-se este domingo, por videoconferência, para decidirem aumentar as restrições na vida pública e atividade económica para um confinamento “mais duro”.

Já na última quarta-feira, Merkel tinha defendido um endurecimento das restrições na vida pública e na atividade económica, mas também no Natal, devido ao número elevado de mortos.

Como as competências neste âmbito estão nos estados federais, ainda não houve uma decisão unificada. No entanto, alguns "Länder" já começaram a avançar para o confinamento completo, o que sucedeu, este domingo, na Saxónia (leste), com escolas e lojas fechadas. Já Baden-Württemberg (sudoeste) aplicou novas restrições desde sábado.

Outros, como a Baviera (sul), aplicaram medidas nos últimos dias, além das acordadas no final de dezembro.

Apesar da vontade de manter as escolas abertas, esta decisão está a perder força perante a necessidade de minimizar os contactos interpessoais ao máximo. Berlim (leste) prevê prolongar as férias escolares até 10 de janeiro.

Nas últimas 24 horas, a Alemanha registou 20.200 novas infeções e 321 mortes, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), citados pela agência EFE.

Em comparação com o domingo anterior, foram contabilizados quase 2.500 casos a mais.

O recorde verificou-se na sexta-feira, com 29.875 novos casos e 598 vítimas mortais.

Nos últimos sete dias, foram registados 140.383 casos na Alemanha - o país mais populoso da União Europeia, com 83,2 milhões de habitantes -, sendo que a incidência acumulada nesse período para o país como um todo é de 169,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Desde o início da pandemia, a Alemanha contabilizou 1.320.716 infeções (mais de 1,5% da população) e 21.787 óbitos.

O RKI estima que o número de recuperados seja de 967.900 pessoas, enquanto cerca de 330.000 são casos ativos.